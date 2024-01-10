Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ООН: 40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 00:25
ООН: 40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, ИСТОЧНИК: DR

Более 14,6 миллионов человек, 40% населения Украины, в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи.

Источник: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Представительство ООН в Украине

Детали: По информации ООН, война также заставила около 6,3 миллиона украинцев выехать за границу. 

Реклама:

В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации люди пережили почти два года непрерывных боевых действий.

Ежедневно гибнут и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

В ООН отметили, что первая неделя января принесла Украине волну нападений, которая началась 29 декабря и продолжается по сей день.

ВИДЕО ДНЯ

Семьи по всей Украине встречали Новый год под звуки сирен воздушной тревоги, в подземных хранилищах и на станциях метро или в подвалах своих домов.

В ООН подробно описали все российские удары по Украине.

В понедельник Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди представят скоординированные ООН планы по спасению жизней и преодолению страданий, вызванных чрезвычайной ситуацией.

Состоится панельная дискуссия для презентации обоих планов с участием Мартина Гриффитса, Филиппо Гранди, координатора гуманитарных вопросов в Украине, Дениз Браун, вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и представителей общественных организаций из Украины и Польши.

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
ООН
Чехия отказалась идти на заседание ООН по требованию России из-за обвинений по Белгороду
Россияне должны знать настоящую цену войны в Украине – США на Совбезе ООН
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: