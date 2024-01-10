ООН: 40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи

Более 14,6 миллионов человек, 40% населения Украины, в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи.

Источник: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Представительство ООН в Украине

Детали: По информации ООН, война также заставила около 6,3 миллиона украинцев выехать за границу.

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В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации люди пережили почти два года непрерывных боевых действий.

Ежедневно гибнут и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

В ООН отметили, что первая неделя января принесла Украине волну нападений, которая началась 29 декабря и продолжается по сей день.

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Семьи по всей Украине встречали Новый год под звуки сирен воздушной тревоги, в подземных хранилищах и на станциях метро или в подвалах своих домов.

В ООН подробно описали все российские удары по Украине.

В понедельник Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди представят скоординированные ООН планы по спасению жизней и преодолению страданий, вызванных чрезвычайной ситуацией.

Состоится панельная дискуссия для презентации обоих планов с участием Мартина Гриффитса, Филиппо Гранди, координатора гуманитарных вопросов в Украине, Дениз Браун, вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и представителей общественных организаций из Украины и Польши.