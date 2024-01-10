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Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли" у Лівані

Олена ІвашківСереда, 10 січня 2024, 03:27
Ізраїль ліквідував ще одного командира Хезболли у Лівані
Лідер "Хезболли" Хасан Насралла, фото Getty Images

У вівторок Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира повітряного підрозділу "Хезболли" в Південному Лівані - Алі Хусейна.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у X

Деталі: Військового ліквідували в результаті авіаудару.

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Дослівно: "Алі керував десятками терористичних атак проти Ізраїлю з використанням вибухових пристроїв і БПЛА-розвідників, а також атакою на штаб-квартиру Північного командування ЦАХАЛу сьогодні (9 січня - ред.) вранці".

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Теми: ІзраїльЛіван
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