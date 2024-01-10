Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли" у Лівані
Середа, 10 січня 2024, 03:27
У вівторок Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира повітряного підрозділу "Хезболли" в Південному Лівані - Алі Хусейна.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю у X
Деталі: Військового ліквідували в результаті авіаудару.
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Дослівно: "Алі керував десятками терористичних атак проти Ізраїлю з використанням вибухових пристроїв і БПЛА-розвідників, а також атакою на штаб-квартиру Північного командування ЦАХАЛу сьогодні (9 січня - ред.) вранці".
Передісторія:
- 20 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що підтримуване Іраном ліванське терористичне угрупування "Хезболла" випустило понад 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня.
- 24 листопада ізраїльські військові атакували у відповідь об'єкти "Хезболли" в Лівані.
- На початку січня у США заявили, що американська сторона докладає дипломатичних зусиль, аби уникнути серйозного силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану, де підрозділи Хезболли продовжують обстрілювати ізраїльську територію на тлі бойових дій у Секторі Гази.
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