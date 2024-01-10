Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы" в Ливане
Среда, 10 января 2024, 03:27
Во вторник Армия обороны Израиля ликвидировала командира воздушного подразделения "Хезболлы" в Южном Ливане - Али Хусейна.
Источник: Армия обороны Израиля в X
Детали: Военного ликвидировали в результате авиаудара.
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Дословно: "Али руководил десятками террористических атак против Израиля с использованием взрывных устройств и БПЛА-разведчиков, а также атакой на штаб-квартиру Северного командования ЦАХАЛа сегодня (9 января - ред.) утром".
Предыстория:
- 20 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что поддерживаемая Ираном ливанская террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 1000 боеприпасов по Израилю с 7 октября.
- 24 ноября израильские военные атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ливане.
- В начале января в США заявили, что американская сторона прилагает дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного силового обострения на границе Израиля и Ливана, где подразделения Хезболлы продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в секторе Газа.
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