Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы" в Ливане

Во вторник Армия обороны Израиля ликвидировала командира воздушного подразделения "Хезболлы" в Южном Ливане - Али Хусейна.

Источник: Армия обороны Израиля в X

Детали: Военного ликвидировали в результате авиаудара.

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Дословно: "Али руководил десятками террористических атак против Израиля с использованием взрывных устройств и БПЛА-разведчиков, а также атакой на штаб-квартиру Северного командования ЦАХАЛа сегодня (9 января - ред.) утром".

Предыстория:

20 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что поддерживаемая Ираном ливанская террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 1000 боеприпасов по Израилю с 7 октября.

24 ноября израильские военные атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ливане.

В начале января в США заявили, что американская сторона прилагает дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного силового обострения на границе Израиля и Ливана, где подразделения Хезболлы продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в секторе Газа.