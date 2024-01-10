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Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы" в Ливане

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 03:27
Израиль ликвидировал еще одного командира Хезболлы в Ливане
Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, фото Getty Images

Во вторник Армия обороны Израиля ликвидировала командира воздушного подразделения "Хезболлы" в Южном Ливане - Али Хусейна.

Источник: Армия обороны Израиля в X

Детали: Военного ликвидировали в результате авиаудара.

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Дословно: "Али руководил десятками террористических атак против Израиля с использованием взрывных устройств и БПЛА-разведчиков, а также атакой на штаб-квартиру Северного командования ЦАХАЛа сегодня (9 января - ред.) утром".

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Темы: ИзраильЛиван
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