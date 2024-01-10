Росіяни атакували на 7 напрямках, найгарячіше було на Авдіївському і Мар’їнському − Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед − минулої доби атакували на 7 напрямках, завдали 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 10 січня у Facebook

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські захисники відбили 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Дослівно Генштаб: "Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".

Деталі: Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу окупантів.

А підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби росіян.