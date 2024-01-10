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Россияне атаковали на 7 направлениях, горячее всего было на Авдеевском и Марьинском − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 10 января 2024, 07:25
Россияне атаковали на 7 направлениях, горячее всего было на Авдеевском и Марьинском − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед − за прошедшие сутки атаковали на 7 направлениях, нанесли 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 10 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские защитники отбили 5 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника у Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 15 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаку противника у Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Дословно Генштаб: "В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

Детали: В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

А подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства россиян.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьХерсонская областьвойна
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