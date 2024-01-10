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Росіяни уночі обстріляли дитячий табір у Харкові

Ірина БалачукСереда, 10 січня 2024, 07:47
Росіяни уночі обстріляли дитячий табір у Харкові
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА 

Уночі 10 січня російські окупанти обстріляли Харків − зокрема, ударили по дитячому табору на околиці міста.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель". 

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Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Деталі: Мер додав, що минулося без постраждалих, оскільки табір був порожнім.

"Це абсолютно цивільний об’єкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він − в чистому вигляді терорист", − підсумував Терехов. 

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти вдарили по Харкову близько 23:00. Били із території Бєлгорода двома ракетами С-300. 

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Фото з Telegram Олега Синєгубова 

За його словами, у дитячому лікувальному оздоровчому центрі зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу.  

Теми: ХарківРосіявійна
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