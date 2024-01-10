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Россияне ночью обстреляли детский лагерь в Харькове

Ирина БалачукСреда, 10 января 2024, 07:47
Россияне ночью обстреляли детский лагерь в Харькове
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА 

Ночью 10 января российские оккупанты обстреляли Харьков − в частности, ударили по детскому лагерю на окраине города.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Относительно ночного обстрела. Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждены несколько зданий". 

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Фото Из Telegram Олега СинЕгубова 

Детали: Мэр добавил, что обошлось без пострадавших, поскольку лагерь был пустым.  

 
Фото из Telegram Олега СинЕгубова 

"Это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он − в чистом виде террорист", − подытожил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты ударили по Харькову около 23:00. Били из территории Белгорода двумя ракетами С-300. 

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Фото Из Telegram Олега СинЕгубова 

По его словам, в детском лечебном оздоровительном центре разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения.

Темы: ХарьковРосcиявойна
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