Росія втратила у війні ще 800 солдатів, засіб ППО і десятки одиниць техніки
Середа, 10 січня 2024, 08:25
За минулу добу захисники України знищили орієнтовно 800 російських загарбників, 2 ворожих танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб проитповітряної оборони.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 10 січня
Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 366790 (+800) осіб,
- танків – 6038 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 11216 (+13) од,
- артилерійських систем – 8684 (+12) од,
- РСЗВ – 956 (+2) од,
- засобів ППО – 639 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
- крилатих ракет – 1805 (+0),
- кораблів /катерів – 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23) од,
- спеціальної техніки – 1336 (+3)
Дані уточнюються.