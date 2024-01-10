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Росія втратила у війні ще 800 солдатів, засіб ППО і десятки одиниць техніки

Олена РощінаСереда, 10 січня 2024, 08:25
Росія втратила у війні ще 800 солдатів, засіб ППО і десятки одиниць техніки
Бійці, фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу захисники України знищили орієнтовно 800 російських загарбників, 2 ворожих танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб проитповітряної оборони. 

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 10 січня

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 366790 (+800) осіб,
  • танків – 6038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 11216 (+13) од,
  • артилерійських систем – 8684 (+12) од,
  • РСЗВ – 956 (+2) од,
  • засобів ППО – 639 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
  • крилатих ракет – 1805 (+0),
  • кораблів /катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 1336 (+3)

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України на 10.01.2024
Втрати Росії у війні проти України на 10.01.2024
Генштаб ЗСУ

Теми: втрати у війніГенштабвійнаРосія
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