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Россия потеряла в войне еще 800 солдат, средство ПВО и десятки единиц техники

Елена РощинаСреда, 10 января 2024, 08:25
Россия потеряла в войне еще 800 солдат, средство ПВО и десятки единиц техники
Бойцы, фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 800 российских захватчиков, 2 вражеских танка, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны. 

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 10 января

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 366790 (+800) чел,
  • танков – 6038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 11216 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8684 (+12) ед,
  • РСЗО – 956 (+2) ед,
  • средств ПВО – 639 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
  • крылатых ракет – 1805 (+0),
  • кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11575 (+23) ед,
  • специальной техники – 1336 (+3)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 10.01.2024
Потери России в войне против Украины на 10.01.2024
Генштаб ВСУ

Темы: потери в войнеГенштабвойнаРосcия
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