Россия потеряла в войне еще 800 солдат, средство ПВО и десятки единиц техники
Среда, 10 января 2024, 08:25
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 800 российских захватчиков, 2 вражеских танка, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 10 января
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 366790 (+800) чел,
- танков – 6038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 11216 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 8684 (+12) ед,
- РСЗО – 956 (+2) ед,
- средств ПВО – 639 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
- крылатых ракет – 1805 (+0),
- кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11575 (+23) ед,
- специальной техники – 1336 (+3)
Данные уточняются.