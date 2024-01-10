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Росіяни вперше атакували Нікополь дронами з камерами нічного бачення – райадміністрація

Олена РощінаСереда, 10 січня 2024, 08:53
Росіяни вперше атакували Нікополь дронами з камерами нічного бачення – райадміністрація
Наслідки атаки на Нікополь, фото ОВА з Телеграм Сергія Лисака

Ввечері 9 січня російські війська атакували Нікополь за допомогою дрона-камікадзе, вперше використавши в цьому районі безпілотники з камерами нічного бачення.

Джерело: керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко 

Пряма мова Лисака: "Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. 

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Вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії. 

Загиблих і постраждалих немає".

Деталі: Євтушенко також повідомив, що пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БпЛА-камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької територіальної громади зі ствольної артилерії.

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фото ОВА з Телеграм Сергія Лисака

Пряма мова Євтушенка: "Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок".

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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