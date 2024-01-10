Росіяни вперше атакували Нікополь дронами з камерами нічного бачення – райадміністрація
Ввечері 9 січня російські війська атакували Нікополь за допомогою дрона-камікадзе, вперше використавши в цьому районі безпілотники з камерами нічного бачення.
Джерело: керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко
Пряма мова Лисака: "Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.
Вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.
Загиблих і постраждалих немає".
Деталі: Євтушенко також повідомив, що пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БпЛА-камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької територіальної громади зі ствольної артилерії.
Пряма мова Євтушенка: "Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок".