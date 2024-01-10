Россияне впервые атаковали Никополь дронами с камерами ночного видения – райадминистрация
Вечером 9 января российские войска атаковали Никополь с помощью дрона-камикадзе, впервые использовав в этом районе беспилотники с камерами ночного видения.
Источник: руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко
Прямая речь Лысака: "Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.
Погибших и пострадавших нет".
Детали: Евтушенко также сообщил, что поздно вечером россияне атаковали Никополь с помощью БпЛА-камикадзе, а ночью совершили обстрел населенного пункта Марганецкой территориальной общины из ствольной артиллерии.
Прямая речь Евтушенко: "Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай".