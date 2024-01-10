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Россияне впервые атаковали Никополь дронами с камерами ночного видения – райадминистрация

Елена РощинаСреда, 10 января 2024, 08:53
Россияне впервые атаковали Никополь дронами с камерами ночного видения – райадминистрация
Последствия атаки на Никополь, фото ОВА из Телеграмм Сергея Лысака

Вечером 9 января российские войска атаковали Никополь с помощью дрона-камикадзе, впервые использовав в этом районе беспилотники с камерами ночного видения.

Источник: руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко 

Прямая речь Лысака: "Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. 

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Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. 

Погибших и пострадавших нет".

Детали: Евтушенко также сообщил, что поздно вечером россияне атаковали Никополь с помощью БпЛА-камикадзе, а ночью совершили обстрел населенного пункта Марганецкой территориальной общины из ствольной артиллерии.

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Последствия атаки на Никополь 09.01.2024
Последствия атаки на Никополь 09.01.2024
фото ОВА из Телеграмм Сергея Лысака

Прямая речь Евтушенко: "Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения. Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай".

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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