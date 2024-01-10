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Заступник командувача Сил ТрО Собко залишає посаду

Олена РощінаСереда, 10 січня 2024, 09:58
Заступник командувача Сил ТрО Собко залишає посаду
Сергій Собко залишає Сили ТрО, фото з його Facebook-сторінки

Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Собко 10 січня залишає Сили ТрО.

Джерело: Сергій Собко у Facebook

Деталі: Собко не уточнив причину своєї відставки. 

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Він зізнався, що у 2021 році був не в захваті від призначення в ТрО Сухопутних військ, але через два роки, коли він залишає Сили ТрО ЗСУ, він пишається, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики – навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей", – зазначив Собко.

Він додав, що ще одним викликом стала підготовка командирів, бо "потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою". 

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Так з’явився Вишкіл капітанів – двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів. А на його базі – вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Сергій Собко відзначив внесок у становлення Сил територіальної оборони попередніх командувачів Сил ТрО: бригадного генерала Юрія Галушкіна та генерал-майора Ігоря Танцюри.

"Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог", – зазначив він.

Цьому передувало: У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил тероборони Збройних сил України Ігоря Танцюру і призначив новим командувачем Сил ТрО Анатолія Баргилевича.

Теми: Збройні силикадри
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