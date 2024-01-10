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Заместитель командующего Сил ТрО Собко покидает должность

Елена РощинаСреда, 10 января 2024, 09:58
Заместитель командующего Сил ТрО Собко покидает должность
Сергей Собко покидает Силы ТрО, фото с его Facebook-страницы

Начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Собко 10 января покидает Силы ТрО.

Источник: Сергей Собко в Facebook

Детали: Собко не уточнил причину своей отставки. 

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Он признался, что в 2021 году был не в восторге от назначения в ТрО Сухопутных войск, но через два года, когда он покидает Силы ТрО ВСУ, он гордится, что был приобщен к созданию отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.

"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова – научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек", – отметил Собко.

Он добавил, что еще одним вызовом стала подготовка командиров, потому что "нужно было научить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою". 

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Так появился "Вышкол капитанов" – двухмесячный курс для командиров рот и офицеров штабов батальонов. А на его базе – обучение командиров подразделений ударных беспилотных комплексов.

Сергей Собко отметил вклад в становление Сил территориальной обороны предыдущих командующих Сил ТрО: бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-майора Игоря Танцюры.

"Командующие гордились Силами ТрО, потому что каждый из них много вкладывал в их развитие, в их возможности. И я надеюсь, что новый командующий так же будет верить в Силы ТрО. Что он будет держать крышу. Я желаю ему только успехов и побед", – отметил он.

Этому предшествовало: В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил теробороны Вооруженных сил Украины Игоря Танцюру и назначил новым командующим Сил ТрО Анатолия Баргилевича.

Темы: Вооруженные силыкадры
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