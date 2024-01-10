Зеленський неанонсовано прибув до Литви

Президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюсу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс".

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Деталі: За його словами, у ході переговорів передбачаються переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зстрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед обговорюваних питань - безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

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"І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - наголосив президент.

Що було раніше: 9 січня видання Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел повідомляло, що Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.