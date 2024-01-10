Зеленский неанонсировано прибыл в Литву

Президент Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в столицу Литвы - Вильнюс.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня - Вильнюс".

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Детали: По его словам, в ходе переговоров предусматриваются переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сеймаса, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Среди обсуждаемых вопросов - безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

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"И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: 9 января издание Tages-Anzeiger со ссылкой на несколько независимых источников сообщало, что Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.