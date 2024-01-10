Розвідка запускає проєкт для пошуку росіянами полонених окупантів
Середа, 10 січня 2024, 12:15
Головне управління розвідки презентувало проєкт "Хочу найти" для родичів полонених в Україні військових РФ.
Джерело: Радіо Свобода з презентації
Деталі: Повідомляється, що у Telegram запустять чат-боти, через які можна буде дізнатися, де перебуває конкретний російський військовий і чи не загинув той.
Реклама:
Очікується, що кожного тижня надходитиме кілька тисяч запитів.
Україна сподівається, що це допоможе провести більше обмінів військовополоненими.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше видання Financial Times повідомило, що станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жить", ще понад 1 000 інших заявок перебувають на розгляді.