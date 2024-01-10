Розвідка запускає проєкт для пошуку росіянами полонених окупантів

Головне управління розвідки презентувало проєкт "Хочу найти" для родичів полонених в Україні військових РФ.

Джерело: Радіо Свобода з презентації

Деталі: Повідомляється, що у Telegram запустять чат-боти, через які можна буде дізнатися, де перебуває конкретний російський військовий і чи не загинув той.

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Очікується, що кожного тижня надходитиме кілька тисяч запитів.

Україна сподівається, що це допоможе провести більше обмінів військовополоненими.

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