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Разведка запускает проект для поиска россиянами пленных оккупантов

Ирина БалачукСреда, 10 января 2024, 12:15
Разведка запускает проект для поиска россиянами пленных оккупантов
РОССИЙСКИЙ ПЛЕННЫЙ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С ARMYINFORM.COM.UA

Главное управление разведки представило проект "Хочу найти" для родственников пленных в Украине военных РФ.

Источник: Радио Свобода с презентации

Детали: Сообщается, что в Telegram запустят чат-боты, через которые можно будет узнать, где находится конкретный российский военный и не погиб ли тот.

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Ожидается, что каждую неделю будет поступать несколько тысяч запросов.

Украина надеется, что это поможет провести больше обменов военнопленными.

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Темы: разведкаРосcияпленные
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