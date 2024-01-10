Разведка запускает проект для поиска россиянами пленных оккупантов
Среда, 10 января 2024, 12:15
Главное управление разведки представило проект "Хочу найти" для родственников пленных в Украине военных РФ.
Источник: Радио Свобода с презентации
Детали: Сообщается, что в Telegram запустят чат-боты, через которые можно будет узнать, где находится конкретный российский военный и не погиб ли тот.
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Ожидается, что каждую неделю будет поступать несколько тысяч запросов.
Украина надеется, что это поможет провести больше обменов военнопленными.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее издание Financial Times сообщило, что по состоянию на декабрь более 220 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить", еще более 1 000 заявок находятся на рассмотрении.