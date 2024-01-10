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Жителя Севастополя оштрафували за нецензурний коментар про крейсер "Москва"

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 13:23
Жителя Севастополя оштрафували за нецензурний коментар про крейсер Москва
українська поштова марка «Рускій воєнний корабль, іді… !»

Створений російськими окупантами Ленінський районний суд Севастополя оштрафував жителя міста за коментар у соцмережі про загибель флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера "Москва".

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Деталі: Коментар було залишено в одній із груп забороненої в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте" ще у квітні 2022 року.

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"Публічний текст, що містить нецензурну лайку, а також формулювання "дно россеянское", залишався на сторінці спільноти щонайменше до листопада 2023 року і був зафіксований в акті огляду інтернет-ресурсу", - зазначає видання.

За підсумками розгляду справи російський суд оштрафував автора повідомлення на 30 тисяч рублів.

Нагадаємо: Флагман російського флоту "Москва" був уражений ракетами українського комплексу РК-360 "Нептун" 13 квітня 2022 року. Він затонув наступного дня.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту

Теми: КримокупаціяЧФ Росії
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