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Жителя Севастополя оштрафовали за нецензурный комментарий о крейсере "Москва"

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 13:23
Жителя Севастополя оштрафовали за нецензурный комментарий о крейсере Москва
украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди... !"

Созданный российскими оккупантами Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал жителя города за комментарий в соцсети о гибели флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва".

Источник: проект Радио Свобода "Крым.Реалии"

Детали: Комментарий был оставлен в одной из групп запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" еще в апреле 2022 года.

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"Публичный текст, содержащий нецензурную брань, а также формулировку "дно россеянское", оставался на странице сообщества как минимум до ноября 2023 года и был зафиксирован в акте осмотра интернет-ресурса", – отмечает издание.

По итогам рассмотрения дела российский суд оштрафовал автора сообщения на 30 тысяч рублей.

Напомним: Флагман российского флота "Москва" был поражен ракетами украинского комплекса РК-360 "Нептун" 13 апреля 2022 года. Он затонул на следующий день.

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Темы: КрымоккупацияЧФ России
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