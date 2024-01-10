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Росія тримає в полоні понад 25 українських журналістів – Юрчишин

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 14:28
Росія тримає в полоні понад 25 українських журналістів – Юрчишин
Один із полонених - журналіст агенції УНІАН Дмитро Хилюк. ілюстрація - "Слідство Info"

У російському полоні перебувають понад 25 українських журналістів.

Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Два великих блоки. Перше - це пошук механізмів активізації звільнення полонених журналістів. У нас понад 25 ваших колег зараз знаходяться у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і за цивілізованими правилами ведення війни, не мали би бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія нецивілізовано і взагалі потоптала будь-які права людини".

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Деталі: Нардеп зауважив, що одним із пріоритетів його роботи як голови комітету є захист прав журналістів.

За словами Юрчишина, потрібно з одного боку максимально залучати міжнародну спільноту до звільнення журналістів, а з другого - "готувати спільно з моніторинговими організаціями, спільно з журналістськими асоціаціями компонент про відповідальність у Міжнародному кримінальному суді за злочини щодо свободи слова, за злочини проти журналістів, імовірно, посилення такої відповідальності через уточнення в українському законодавстві ряду понять".

Водночас Юрчишин додав, що "не лише Росія, на жаль, заважає якісній роботі журналістів".

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Пряма мова: "Ми маємо падіння розслідування злочинів проти журналістів майже на 80% у 2022 році відносно 2021 року. Можна все пояснювати війною, але ми, як країна, яка іде в європейську спільноту, для якої цінність свободи слова є одною з основних цінностей, точно не маємо допускати такого.

Тому вже були комунікації з Міністерством внутрішніх справ, планується комунікація з Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою, будемо робити слухання в комітеті стосовно розслідування справ про перешкоджання журналістській діяльності. Зараз чекаємо даних по 2023 року, щоб вже говорити про власне актуальну інформацію".

Теми: ЗМІвійнаполонені
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