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Россия держит в плену более 25 украинских журналистов – Юрчишин

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 14:28
Россия держит в плену более 25 украинских журналистов – Юрчишин
Один из пленных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. иллюстрация - "Слідство Info"

В российском плену находятся более 25 украинских журналистов.

Источник: глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Два больших блока. Первое - это поиск механизмов активизации освобождения пленных журналистов. У нас более 25 ваших коллег сейчас находятся в плену по последним данным. Это не комбатанты, это журналисты, которые выполняли свою работу, и по цивилизованным правилам ведения войны, не должны были бы быть в плену в принципе, но факт есть факт. Мы понимаем, насколько Россия нецивилизованно и вообще попрала любые права человека".

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Детали: Нардеп отметил, что одним из приоритетов его работы как председателя комитета является защита прав журналистов.

По словам Юрчишина, нужно с одной стороны максимально привлекать международное сообщество к освобождению журналистов, а с другой - "готовить совместно с мониторинговыми организациями, совместно с журналистскими ассоциациями компонент об ответственности в Международном уголовном суде за преступления в отношении свободы слова, за преступления против журналистов, вероятно, усиление такой ответственности через уточнение в украинском законодательстве ряда понятий".

В то же время Юрчишин добавил, что "не только Россия, к сожалению, мешает качественной работе журналистов".

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Прямая речь: "Мы имеем падение расследования преступлений против журналистов почти на 80% в 2022 году относительно 2021 года. Можно все объяснять войной, но мы, как страна, которая идет в европейское сообщество, для которой ценность свободы слова является одной из основных ценностей, точно не должны допускать такого.

Поэтому уже были коммуникации с Министерством внутренних дел, планируется коммуникация с Национальной полицией, с Генеральной прокуратурой, будем делать слушания в комитете по расследованию дел о препятствовании журналистской деятельности. Сейчас ждем данных по 2023 году, чтобы уже говорить о собственно актуальной информации".

Темы: СМИвойнапленные
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