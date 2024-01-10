Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Куп′янщині, загинула жінка – ОВА
Середа, 10 січня 2024, 16:30
Російські загарбники 10 січня скинули керовані авіабомби на село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області, у результаті чого загинула 48-річна жінка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка".
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Деталі: За його словами, було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.
Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.