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Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Куп′янщині, загинула жінка – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 10 січня 2024, 16:30
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Куп′янщині, загинула жінка – ОВА
Фото: Cинєгубов у Telegram

Російські загарбники 10 січня скинули керовані авіабомби на село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області, у результаті чого загинула 48-річна жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка".

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Деталі: За його словами, було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.

 

Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

Теми: Харківська областьобстрілжертвивійна
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