Россияне ударили авиабомбами по селу на Купянщине, погибла женщина - ОВА
Среда, 10 января 2024, 16:30
Российские захватчики 10 января сбросили управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 48-летняя женщина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина".
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Детали: По его словам, были повреждены 10 частных домов, магазин. Также в результате обстрела возник пожар в школе.
Сейчас экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.