Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили авиабомбами по селу на Купянщине, погибла женщина - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 10 января 2024, 16:30
Россияне ударили авиабомбами по селу на Купянщине, погибла женщина - ОВА
Фото: Синегубов в Telegram

Российские захватчики 10 января сбросили управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 48-летняя женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина".

Реклама:
 

Детали: По его словам, были повреждены 10 частных домов, магазин. Также в результате обстрела возник пожар в школе.

 

Сейчас экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Все новости...
Харьковская область
Россияне атаковали на 7 направлениях, горячее всего было на Авдеевском и Марьинском − Генштаб
ISW: В России хотят создать 15-километровую "буферную зону" в Харьковской области
Оккупанты в Харькове повредили детский оздоровительный центр
Последние новости
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
21:10
Во Франции прошли протесты против важного для Макрона закона об иммиграции
Все новости...
Реклама: