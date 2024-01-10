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У Росії почали продавати туристичні тури до Північної Кореї

Євген КізіловСереда, 10 січня 2024, 16:39
У Росії почали продавати туристичні тури до Північної Кореї
володимир путін і кім чен ин. фото: AFP via Getty Images

Уряд Приморського краю РФ пропонує всім охочим п'ятиденний тур з оглядом визначних пам'яток столиці КНДР Пхеньяна, а також відвідуванням місцевого гірськолижного курорту "Масікрьон".

Джерело: уряд Приморського краю в Telegram, туроператор "Восток Интур", видання "7х7" і "Сирена"

Дослівно в рекламі: "Хочете побувати в одній із найцікавіших і найзагадковіших країн світу - Північній Кореї? Тоді мерщій збирайте валізи та вирушайте у 5-денний тур".

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Деталі: Вартість подібного туру на 4 дні та 3 ночі – 750 доларів. Така сума вказана на сайті туроператора "Восток Интур". До неї входять віза, перельоти та проживання.

"7х7" повідомляє, що про таку "унікальну пропозицію" для росіян губернатор Примор'я Олег Кожемяко домовився у вересні під час візиту Кім Чен Ина в Росію.

Перший тур заплановано вже на 9 лютого.

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За інформацією видання, Кожемяко також пропонував відправляти російських школярів у піонерські табори КНДР.

Що передувало: У листопаді КНДР і Росія підписали протокол про розширення співпраці.

Теми: РосіяПівнічна Кореятуризм
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