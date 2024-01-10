В России начали продавать туристические туры в Северную Корею

Правительство Приморского края РФ предлагает всем желающим пятидневный тур с осмотром достопримечательностей столицы КНДР Пхеньяна, а также посещением местного горнолыжного курорта "Масикрён".

Источник: правительство Приморского края в Telegram, туроператор "Восток Интур", издания "7х7" и "Сирена"

Дословно в рекламе: "Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира – Северной Корее? Тогда скорее собирайте чемоданы и отправляетесь в 5-дневный тур".

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Детали: Стоимость подобного тура на 4 дня и 3 ночи — $750. Такая сумма указана на сайте туроператора "Восток Интур". В нее включены виза, перелеты и проживание.

"7х7" сообщает, что о таком "уникальном предложении" для россиян губернатор Приморья Олег Кожемяко договорился в сентябре во время визита Ким Чен Ына в Россию.

Первый тур запланирован уже на 9 февраля.

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По информации издания, Кожемяко также предлагал отправлять российских школьников в пионерские лагеря КНДР.

Что предшествовало: В ноябре КНДР и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества.