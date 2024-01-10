В евакуації зі Смуги Гази відмовили 29 громадянам України – посол в Ізраїлі

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію 29 громадян України, яких до списків на евакуацію внесло посольство України в Ізраїлі.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали".

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Деталі: Корнійчук пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".

Він також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, яким початково відмовили – щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: "їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали".