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В эвакуации из Сектора Газа отказали 29 гражданам Украины – посол в Израиле

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 17:16
В эвакуации из Сектора Газа отказали 29 гражданам Украины – посол в Израиле
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: Офис президента Украины

Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины, которых в списки на эвакуацию внесло посольство Украины в Израиле.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если быть откровенным, то желающие (эвакуироваться еще - ред.) есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы подавали, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы подавали".

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Детали: Корнийчук пояснил, что причины такого отказа очевидно заключаются в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".

Он также добавил, что в отдельных случаях посольству удавалось все же получить разрешение на эвакуацию в отношении людей, которым изначально отказали - по ним проводили дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта: "их допрашивали, проводились следственные действия какие-то, и их отпускали".

Темы: Сектор Газавойна
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