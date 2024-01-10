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Зеленський: Росія не витримає, якщо продовжувати її бити

Євген КізіловСереда, 10 січня 2024, 17:27
Зеленський: Росія не витримає, якщо продовжувати її бити
володимир зеленський у литві. фото: AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія врешті-решт відступить, треба просто "продовжувати її бити".

Джерело: Зеленський у середу під час виступу у Вільнюсі перед громадськістю

Пряма мова: "Наше українське передчуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати бити її. Це також підтвердження і нашої з вами правоти, правоти нашого спільного історичного вибору, вибору бути незалежними…

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Впевнений, відступить і Росія. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться, ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться. Але ми знаємо, що це станеться. І наша свобода візьме гору. Буде такий день. Обов'язково. Перший день після цієї війни. Наш день...

Це буде день нового шансу для Білорусі. Це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз, захищаючись від російських гібридних ударів, вчиться справжньої єдності. Єдності, яка робить наш континент глобальним, єдності, яка разом з Україною є повноцінною. Разом з Україною в Євросоюзі. Разом з Україною в НАТО. Разом з Україною у світі. Ми всі з вами знаємо, які кроки потрібні. Ми всі з вами знаємо, що можемо втратити і що ми можемо отримати".

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Деталі: За словами президента, боротися з Росією треба у максимальній єдності, і тоді ми досягнемо своєї мети – "не буде більше імперії".

Теми: війнаРосіяЗеленський
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