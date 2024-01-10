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Зеленский: Россия не выдержит, если продолжать ее бить

Евгений КизиловСреда, 10 января 2024, 17:27
Зеленский: Россия не выдержит, если продолжать ее бить
владимир зеленский в литве. фото: AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в конце концов отступит, надо просто "продолжать ее бить".

Источник: Зеленский в среду во время выступления в Вильнюсе перед общественностью

Прямая речь: "Наше украинское предчувствие, что Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Это также подтверждение и нашей с вами правоты, правоты нашего общего исторического выбора, выбора быть независимыми...

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Уверен, отступит и Россия. Мы не можем сейчас назвать конкретный день, когда это произойдет, мы не можем сейчас перечислить каждую из деталей того, как это произойдет. Но мы знаем, что это произойдет. И наша свобода возьмет верх. Будет такой день. Обязательно. Первый день после этой войны. Наш день…

Это будет день нового шанса для Беларуси. Это будет день новой силы для всей нашей Европы, которая сейчас, защищаясь от российских гибридных ударов, учится настоящему единству. Единству, которое делает наш континент глобальным. Единству, которое вместе с Украиной является полноценным. Вместе с Украиной в Евросоюзе. Вместе с Украиной в НАТО. Вместе с Украиной в мире. Мы все с вами знаем, какие шаги нужны. Мы все с вами знаем, что можем потерять и что мы можем получить".

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Детали: По словам президента, бороться с Россией надо в максимальном единстве, и тогда мы достигнем своей цели - "не будет больше империи".

Темы: войнаРосcияЗеленский
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