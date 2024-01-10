ГУР про кількість ракет у Росії: Те, що виготовляють, те і витрачають

Головне управління розвідки Міноборони України не фіксує збільшення виробних сроможностей Росії у виготовленні ракет, однак констатує, що РФ зберігає можливість використовувати ці ракети для масованих обстрілів України.

Джерело: заступник начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький у новому епізоді подкасту УП "(не) Безпечна країна"

Пряма мова: "Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки спроможна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день.

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Приблизно місяць назад в інтерв'ю ми говорили про можливість нанесення ударів по нашій енергетичній системі і взагалі. Так от, коли ми проаналізували, в жовтні місяці 2022 року, коли вони почали наносити масовані удари, у них було від 900 до тисячі високоточних стратегічних ракет.

В минулому році, на цей же період часу, на жовтень, у них скільки і залишилось. Тобто, по суті… те, що вони виготовляють, те вони і витрачають. Суттєвого приросту ми так і не побачили".

Деталі: Скібіцький навів приклад ракет Х-101, "Калібр", які з середини вересня ворог зовсім не застосовував. Тобто, за словами представника ГУР, більше трьох місяців росіяни їх накопичували, щоб поповнити свої запаси.