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У партії Шольца радять скуповувати зброю для України по всьому світу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 18:20
У партії Шольца радять скуповувати зброю для України по всьому світу
Нільс Шмід. фото: Getty Images

У Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца вважають, що Захід повинен купувати більше зброї для України у незахідних країн.

Джерело: експерт із питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шмід вважає, що таким чином можна відповісти на постачання Росії ракет із КНДР.

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На думку політика, "те, що Росія робить з Північною Кореєю, ми повинні робити і з нашими союзниками". "Це означає купувати боєприпаси і зброю для України там, де вони доступні", – пояснив Шмід.

Він пояснив це тим, що деякі країни з-за меж Європи та США, як-то Південна Корея, все ще мають артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, які є особливо необхідними, тоді як Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети.

"Ми також повинні нарощувати виробництво зброї та боєприпасів – для нашої безпеки та безпеки України", – додав представник СДПН.

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Шмід окремо підтримав заклик Шольца до членів ЄС уточнити поставки зброї в Україну до саміту 1 лютого, який має бути присвячений схваленню чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

"Канцлер точно описує ситуацію. Путін розраховує на втому України і Заходу… Нам потрібні європейські зусилля. Існує дуже різний рівень прихильності окремих країн ЄС, можна навіть говорити про розкол між сходом і заходом", – вважає він.

Напередодні США з майже пів сотнею країн засудили передання Північною Кореєю зброї Росії, зокрема те, що північнокорейськими ракетами на початку року завдали удару по Україні.

Теми: НімеччинаУкраїназброяШольц
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