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В партии Шольца советуют скупать оружие для Украины по всему миру

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 18:20
В партии Шольца советуют скупать оружие для Украины по всему миру
Нильс Шмид. фото: Getty Images

В Социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца считают, что Запад должен покупать больше оружия для Украины у незападных стран.

Источник: эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шмид считает, что таким образом можно ответить на поставки России ракет из КНДР.

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По мнению политика, "то, что Россия делает с Северной Кореей, мы должны делать и с нашими союзниками". "Это означает покупать боеприпасы и оружие для Украины там, где они доступны", – пояснил Шмид.

Он объяснил это тем, что некоторые страны из-за пределов Европы и США, такие как Южная Корея, все еще имеют артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые являются особенно необходимыми, тогда как Северная Корея также поставляет России баллистические ракеты.

"Мы также должны наращивать производство оружия и боеприпасов – для нашей безопасности и безопасности Украины", – добавил представитель СДПГ.

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Шмид отдельно поддержал призыв Шольца к членам ЕС уточнить поставки оружия в Украину до саммита 1 февраля, который должен быть посвящен одобрению четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

"Канцлер точно описывает ситуацию. Путин рассчитывает на усталость Украины и Запада... Нам нужны европейские усилия. Существует очень разный уровень приверженности отдельных стран ЕС, можно даже говорить о расколе между востоком и западом", – считает он.

Накануне США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине.

Темы: ГерманияУкраинаоружиеШольц
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