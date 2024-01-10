В ГУР працюють над доказовою базою про постачання Росії ракет з КНДР – Скібіцький
Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що наразі в Україні немає доказової бази про наявність в Росії ракет, які постачає Північна Корея, але в ГУР точно знають про існування таких угод.
Джерело: генерал-майор заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький у подкасті "(не)Безпечна країна"
Пряма мова: "На сьогоднішній день ми чітко володіємо, що, так, є угоди (про постачання КНДР ракет до РФ – ред.), є постачання боєприпасів.
Дуже багато зараз говорять про балістичні ракети. Росія зацікавлена в отриманні балістичних ракет, тому що тих же самих "Іскандерів" недостатньо в Росії. "Точка-У" вона вже пішла.
Зараз вони розглядають можливість знімати там і зберігати ще колишніх радянських ракет, але ми дуже активно працюємо тим, щоб знайти докази. Пам'ятаєте, як ми працювали у 2017-2018 роках, коли Україна тоді звернулася у Міжнародний суд в Гаазі, у ООН.
Інше питання. Це все потребує доказової бази. І просто так заявляти...Ти не прийдеш в Міжнародний суд і не скажеш, ну, ось там засоби масової інформації публікували, що десь хтось запустив. Це так не працює. Через те, ми не будемо поспішати.
Ми над цим питанням працюємо і якщо вони є, то це однозначно проявиться".
Деталі: Також, за його словами, наразі в Україні немає чіткої інформації про постачання КНДР артснарядів до Росії.
Однак в РФ виконали власне оборонне замовлення в 2023 році. Скібіцький розповів, що в РФ вийшли на виробництво 2 млн боєприпасів в рік, які виробляє власний ВПК. Йдеться про 122-мм і 152-мм боєприпаси.
Водночас, торік в Росії все одно виник дефіцит у боєприпасах на рівні 0,5 млн боєприпасів. Через це РФ спочатку завозила зброю з Білорусі, а потім Ірану і Північної Кореї.
За словами заступника начальника ГУР, в Україні знають яким чином і звідки завозили боєприпаси, на яких арсеналах вони зберігалися і як доставлялися на фронт.
Скібіцький зазначив, що у 2024 році РФ планує наростити виробництво боєприпасів, але зіткнеться з проблемами: виробничі потужності, персонал, компоненти.
За оцінкою ГУР, в Росії в 2024 році збережеться дефіцит боєприпасів на рівні 0,5 млн, тож окупант буде намагатися придбати зброю в союзників.
Нагадаємо:
- Неназвані американські чиновники в коментарі американським ЗМІ заявили, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї.
- 4 січня представник Білого Дому Джон Кірбі розповів, що Росія уже принаймні двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року ракета влучила у відкрите поле в Запорізькій області та 2 січня 2024 року (наслідки використання ще оцінюються).
- Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.
- Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Повітряних силах поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росією балістичних ракет, придбаних в КНДР.