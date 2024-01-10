В ГУР працюють над доказовою базою про постачання Росії ракет з КНДР – Скібіцький

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що наразі в Україні немає доказової бази про наявність в Росії ракет, які постачає Північна Корея, але в ГУР точно знають про існування таких угод.

Джерело: генерал-майор заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький у подкасті "(не)Безпечна країна"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми чітко володіємо, що, так, є угоди (про постачання КНДР ракет до РФ – ред.), є постачання боєприпасів.

Реклама:

Дуже багато зараз говорять про балістичні ракети. Росія зацікавлена в отриманні балістичних ракет, тому що тих же самих "Іскандерів" недостатньо в Росії. "Точка-У" вона вже пішла.

Зараз вони розглядають можливість знімати там і зберігати ще колишніх радянських ракет, але ми дуже активно працюємо тим, щоб знайти докази. Пам'ятаєте, як ми працювали у 2017-2018 роках, коли Україна тоді звернулася у Міжнародний суд в Гаазі, у ООН.

Інше питання. Це все потребує доказової бази. І просто так заявляти...Ти не прийдеш в Міжнародний суд і не скажеш, ну, ось там засоби масової інформації публікували, що десь хтось запустив. Це так не працює. Через те, ми не будемо поспішати.

ВІДЕО ДНЯ

Ми над цим питанням працюємо і якщо вони є, то це однозначно проявиться".

Деталі: Також, за його словами, наразі в Україні немає чіткої інформації про постачання КНДР артснарядів до Росії.

Однак в РФ виконали власне оборонне замовлення в 2023 році. Скібіцький розповів, що в РФ вийшли на виробництво 2 млн боєприпасів в рік, які виробляє власний ВПК. Йдеться про 122-мм і 152-мм боєприпаси.

Водночас, торік в Росії все одно виник дефіцит у боєприпасах на рівні 0,5 млн боєприпасів. Через це РФ спочатку завозила зброю з Білорусі, а потім Ірану і Північної Кореї.

За словами заступника начальника ГУР, в Україні знають яким чином і звідки завозили боєприпаси, на яких арсеналах вони зберігалися і як доставлялися на фронт.

Скібіцький зазначив, що у 2024 році РФ планує наростити виробництво боєприпасів, але зіткнеться з проблемами: виробничі потужності, персонал, компоненти.

За оцінкою ГУР, в Росії в 2024 році збережеться дефіцит боєприпасів на рівні 0,5 млн, тож окупант буде намагатися придбати зброю в союзників.

Нагадаємо: