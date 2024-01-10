Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ГУР працюють над доказовою базою про постачання Росії ракет з КНДР – Скібіцький

Альона Мазуренко Середа, 10 січня 2024, 18:44
В ГУР працюють над доказовою базою про постачання Росії ракет з КНДР – Скібіцький
ПРЕДСТАВНИК ГУР ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що наразі в Україні немає доказової бази про наявність в Росії ракет, які постачає Північна Корея, але в ГУР точно знають про існування таких угод. 

Джерело: генерал-майор заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький у подкасті "(не)Безпечна країна"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми чітко володіємо, що, так, є угоди (про постачання КНДР ракет до РФ – ред.), є постачання боєприпасів.

Реклама:

Дуже багато зараз говорять про балістичні ракети. Росія зацікавлена в отриманні балістичних ракет, тому що тих же самих "Іскандерів" недостатньо в Росії. "Точка-У" вона вже пішла.

Зараз вони розглядають можливість знімати там і зберігати ще колишніх радянських ракет, але ми дуже активно працюємо тим, щоб знайти докази. Пам'ятаєте, як ми працювали у 2017-2018 роках, коли Україна тоді звернулася у Міжнародний суд в Гаазі, у ООН.

Інше питання. Це все потребує доказової бази. І просто так заявляти...Ти не прийдеш в Міжнародний суд і не скажеш, ну, ось там засоби масової інформації публікували, що десь хтось запустив. Це так не працює. Через те, ми не будемо поспішати.

ВІДЕО ДНЯ

Ми над цим питанням працюємо і якщо вони є, то це однозначно проявиться".

Деталі: Також, за його словами, наразі в Україні немає чіткої інформації про постачання КНДР артснарядів до Росії.

Однак в РФ виконали власне оборонне замовлення в 2023 році. Скібіцький розповів, що в РФ вийшли на виробництво 2 млн боєприпасів в рік, які виробляє власний ВПК. Йдеться про 122-мм і 152-мм боєприпаси. 

Водночас, торік в Росії все одно виник дефіцит у боєприпасах на рівні 0,5 млн боєприпасів. Через це РФ спочатку завозила зброю з Білорусі, а потім Ірану і Північної Кореї.

За словами заступника начальника ГУР, в Україні знають яким чином і звідки завозили боєприпаси, на яких арсеналах вони зберігалися і як доставлялися на фронт.

Скібіцький зазначив, що у 2024 році РФ планує наростити виробництво боєприпасів, але зіткнеться з проблемами: виробничі потужності, персонал, компоненти.

За оцінкою ГУР, в Росії в 2024 році збережеться дефіцит боєприпасів на рівні 0,5 млн, тож окупант буде намагатися придбати зброю в союзників.

Нагадаємо: 

  • Неназвані американські чиновники в коментарі американським ЗМІ заявили, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї.
  • 4 січня представник Білого Дому Джон Кірбі розповів, що Росія уже принаймні двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року ракета влучила у відкрите поле в Запорізькій області та 2 січня 2024 року (наслідки використання ще оцінюються).
  • Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.
  • Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Повітряних силах поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росією балістичних ракет, придбаних в КНДР.
Слухайте подкаст "Не Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Теми: КНДРРосіярозвідказброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
КНДР
Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл
Глави МЗС 47 країн засудили поставки балістичних ракет Росії від КНДР
У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: