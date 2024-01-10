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В ГУР работают над доказательной базой о поставках России ракет из КНДР – Скибицкий

Алена МазуренкоСреда, 10 января 2024, 18:44
В ГУР работают над доказательной базой о поставках России ракет из КНДР – Скибицкий
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУР ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас в Украине нет доказательной базы о наличии в России ракет, которые поставляет Северная Корея, но в ГУР точно знают о существовании таких соглашений.

Источник: генерал-майор заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в подкасте "(не)Безопасная страна"

Прямая речь: "На сегодняшний день мы четко владеем, что, да, есть соглашения (о поставках КНДР ракет в РФ - ред.), есть поставки боеприпасов.

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Очень много сейчас говорят о баллистических ракетах. Россия заинтересована в получении баллистических ракет, потому что тех же самых "Искандеров" недостаточно в России. "Точка-У" она уже пошла.

Сейчас они рассматривают возможность снимать там и хранить еще бывших советских ракет, но мы очень активно работаем тем, чтобы найти доказательства. Помните, как мы работали в 2017-2018 годах, когда Украина тогда обратилась в Международный суд в Гааге, в ООН.

Другой вопрос. Это все требует доказательной базы. И просто так заявлять... Ты не придешь в Международный суд и не скажешь, ну, вот там средства массовой информации публиковали, что где-то кто-то запустил. Это так не работает. Поэтому, мы не будем спешить.

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Мы над этим вопросом работаем и если они есть, то это однозначно проявится".

Детали: Также, по его словам, сейчас в Украине нет четкой информации о поставках КНДР артснарядов в Россию.

Однако в РФ выполнили собственный оборонный заказ в 2023 году. Скибицкий рассказал, что в РФ вышли на производство 2 млн боеприпасов в год, которые производит собственный ВПК. Речь идет о 122-мм и 152-мм боеприпасах.

В то же время, в прошлом году в России все равно возник дефицит в боеприпасах на уровне 0,5 млн боеприпасов. Поэтому РФ сначала завозила оружие из Беларуси, а затем Ирана и Северной Кореи.

По словам заместителя начальника ГУР, в Украине знают каким образом и откуда завозили боеприпасы, на каких арсеналах они хранились и как доставлялись на фронт.

Скибицкий отметил, что в 2024 году РФ планирует нарастить производство боеприпасов, но столкнется с проблемами: производственные мощности, персонал, компоненты.

По оценке ГУР, в России в 2024 году сохранится дефицит боеприпасов на уровне 0,5 млн, поэтому оккупант будет пытаться приобрести оружие у союзников.

Напомним:

  • Неназванные американские чиновники в комментарии американским СМИ заявили, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана и уже получает десятки баллистических ракет и пусковых установок из Северной Кореи.
  • 4 января представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР, – 30 декабря 2023 года ракета попала в открытое поле в Запорожской области и 2 января 2024 года (последствия использования еще оцениваются).
  • Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана - в частности баллистических ракет.
  • Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о применении Россией баллистических ракет, приобретенных в КНДР.
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Темы: КНДРРосcияразведкаоружие
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