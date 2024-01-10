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Вогонь HIMARS зійшов на ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С"

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 19:04
Вогонь HIMARS зійшов на ворожі Торнадо-Г і Мста-С
скриншот

Сили спецоперацій ЗСУ виявили, а Сили оборони уразили російські 152-мм самохідну гаубицю та реактивну систему залпового вогню на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".

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Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели на них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження "Мсту-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і вона не підлягає відновленню.

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Довідково: САУ та РСЗВ призначено для знищення техніки, зокрема важкої, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони тощо.

Теми: ССОвійна
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