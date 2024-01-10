Огонь HIMARS сошел на вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"
Силы спецопераций ВСУ обнаружили, а Силы обороны поразили российские 152-мм самоходную гаубицу и реактивную систему залпового огня на Южном направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".
Операторы ССО определили координаты вражеских целей и навели на них огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
Отмечается, что в результате огневого поражения "Мста-С" уничтожена, "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит восстановлению.
Справка: САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в частности тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и тому подобное.