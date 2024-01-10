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Огонь HIMARS сошел на вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 19:04
Огонь HIMARS сошел на вражеские Торнадо-Г и Мста-С
скриншот

Силы спецопераций ВСУ обнаружили, а Силы обороны поразили российские 152-мм самоходную гаубицу и реактивную систему залпового огня на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".

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Операторы ССО определили координаты вражеских целей и навели на них огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Отмечается, что в результате огневого поражения "Мста-С" уничтожена, "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит восстановлению.

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Справка: САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в частности тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и тому подобное.

Темы: ССОвойна
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