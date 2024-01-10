Повітряні сили ліквідували російську ракету, яка летіла на Дніпропетровщину

Повітряні сили знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в небі над Дніпропетровщиною.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59".

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Деталі: Цьому передували повідомлення у Telegram Повітряних сил про ракету в напрямку Дніпра та загрозу для Кривого Рогу.