Повітряні сили ліквідували російську ракету, яка летіла на Дніпропетровщину
Середа, 10 січня 2024, 19:12
Повітряні сили знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в небі над Дніпропетровщиною.
Джерело: Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59".
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Деталі: Цьому передували повідомлення у Telegram Повітряних сил про ракету в напрямку Дніпра та загрозу для Кривого Рогу.