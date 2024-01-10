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Повітряні сили ліквідували російську ракету, яка летіла на Дніпропетровщину

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 19:12
Повітряні сили ліквідували російську ракету, яка летіла на Дніпропетровщину
ілюстративне фото робботи ППО

Повітряні сили знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59 в небі над Дніпропетровщиною.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59".

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Деталі: Цьому передували повідомлення у Telegram Повітряних сил про ракету в напрямку Дніпра та загрозу для Кривого Рогу.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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