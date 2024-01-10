Воздушные силы ликвидировали ракету РФ, которая летела на Днепропетровщину

Воздушные силы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепропетровской областью.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "В Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59".

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Детали: Этому предшествовали сообщения в Telegram Воздушных сил о ракете в направлении Днепра и угрозе для Кривого Рога.