Воздушные силы ликвидировали ракету РФ, которая летела на Днепропетровщину
Среда, 10 января 2024, 19:12
Воздушные силы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепропетровской областью.
Источник: Воздушное командование "Схід"
Дословно: "В Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59".
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Детали: Этому предшествовали сообщения в Telegram Воздушных сил о ракете в направлении Днепра и угрозе для Кривого Рога.