Зведення Генштабу: РФ здійснила 10 спроб вибити українські війська з лівого берега Дніпра

Російські війська не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби вони здійснили 10 безуспішних штурмових дій з цією метою.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що в цілому оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча та Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки східніше Тернів та Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник 7 разів намагався прорвати оборону українських військ та здійснив понад 20 авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Кізомис Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.