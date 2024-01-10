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Сводка Генштаба: РФ осуществила 10 попыток выбить украинские войска с левого берега Днепра

Евгений КизиловСреда, 10 января 2024, 19:18
Сводка Генштаба: РФ осуществила 10 попыток выбить украинские войска с левого берега Днепра
фото: Генштаб

Российские войска не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток они совершили 10 безуспешных штурмовых действий с этой целью.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что в целом оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. В целом враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча и Ольховатка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

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На Купянском направлении Силы обороны отбили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отражено 3 атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника вблизи Клищеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник 7 раз пытался прорвать оборону украинских войск и совершил более 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки вблизи Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: войнарегионы
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