Росіяни вкрили вогнем село на Херсонщині, постраждало подружжя
Середа, 10 січня 2024, 19:36
Російська армія обстріляла село Червоний Маяк у Херсонській області, поранені чоловік та дружина.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми.
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Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу".
Деталі: Також унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків.