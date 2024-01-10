Росіяни вкрили вогнем село на Херсонщині, постраждало подружжя

Російська армія обстріляла село Червоний Маяк у Херсонській області, поранені чоловік та дружина.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми.

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Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу".

Деталі: Також унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків.