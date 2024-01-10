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Россияне покрыли огнем село на Херсонщине, пострадали супруги

Татьяна ОлейникСреда, 10 января 2024, 19:36
Россияне покрыли огнем село на Херсонщине, пострадали супруги
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российская армия обстреляла село Красный Маяк в Херсонской области, ранены муж и жена.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Пострадали супруги – мужчина 1959 года рождения и женщина 1967 года рождения. У них диагностировали ранения конечностей и взрывные травмы.

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им помощь".

Детали: Также в результате обстрела повреждено по меньшей мере 7 жилых домов.

Темы: Херсонская областьобстрел
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