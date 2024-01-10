Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Російська армія увечері 10 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині, дві людини постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "З важкої артилерії ворог тричі обстрілював Нікопольщину. Вдарив й дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Реклама:

Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: Також вибух пролунав у Кривому Розі. ППО працювала у Синельниківському районі.