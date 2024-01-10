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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Тетяна ОлійникСереда, 10 січня 2024, 20:08
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені
Фото - з Telegram-каналу Сергія Лисака

Російська армія увечері 10 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині, дві людини постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "З важкої артилерії ворог тричі обстрілював Нікопольщину. Вдарив й дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

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Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: Також вибух пролунав у Кривому Розі. ППО працювала у Синельниківському районі.

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Теми: війнаДніпропетровська областьНікополь
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