Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые

Российская армия вечером 10 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине, два человека пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольщину. Ударил и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах.

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Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно".

Детали: Также взрыв прогремел в Кривом Роге. ПВО работала в Синельниковском районе.