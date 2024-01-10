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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые

Татьяна ОлейникСреда, 10 января 2024, 20:08
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые
Фото - из Telegram-канала Сергея Лисака

Российская армия вечером 10 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине, два человека пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольщину. Ударил и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах.

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Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно".

Детали: Также взрыв прогремел в Кривом Роге. ПВО работала в Синельниковском районе.

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Темы: войнаДнепропетровская областьНикополь
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