Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые
Среда, 10 января 2024, 20:08
Российская армия вечером 10 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине, два человека пострадали.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольщину. Ударил и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах.
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Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно".
Детали: Также взрыв прогремел в Кривом Роге. ПВО работала в Синельниковском районе.
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