На Раді "Україна-НАТО" Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро

Під час засідання Ради "Україна-НАТО" 10 січня союзники пообіцяли подальшу допомогу Києву і нагадали про плани зміцнити протиповітряну оборону країни у 2024 році – від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.

Джерело: повідомленнія НАТО за підсумками Ради, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час засідання члени Альянсу "рішуче засудили" ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання РФ балістичних ракет із Північної Кореї і безпілотників з Ірану, йдеться в пресрелізі.

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"Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році", – повідомили в НАТО.

У засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів, брали участь представники Швеції, командувач Повітряних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив сподівання, що після засідання Ради Україна-НАТО союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.