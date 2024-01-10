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На Совете "Украина-НАТО" Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 10 января 2024, 20:07
На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро
фото: Getty Images

Во время заседания Совета "Украина-НАТО" 10 января союзники пообещали дальнейшую помощь Киеву и напомнили о планах укрепить противовоздушную оборону страны в 2024 году - от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.

Источник: сообщение НАТО по итогам Совета, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время заседания члены Альянса "решительно осудили" эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование РФ баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в пресс-релизе.

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"Сегодня члены Альянса четко заявили, что они продолжат предоставлять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса обозначили планы по предоставлению дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году", – сообщили в НАТО.

В заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.

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Темы: НАТОУкраинаоружие
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