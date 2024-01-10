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У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Євген КізіловСереда, 10 січня 2024, 20:23
У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку
Ольга Колінько. фото: kievvlast.com.ua

У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовників в Національній поліції та правоохоронних органах, "Українська правда" і ZN.UA з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах

Пряма мова джерела: "Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час - мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медичну експертизу), унаслідок якої буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення".

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Деталі: У поліції не повідомили імена загиблих, проте джерело в правоохоронних органах підтвердило агентству, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Оновлено: Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах видання ZN.UA.

Видання пише, що Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

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Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Джерела УП також підтвердили факт смерті обох жінок. Наразі очікуються результати розтину, які мають встановити причини настання смерті.

Довідково: Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.

Теми: ГенпрокуратураКиївнадзвичайна подія
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