В Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

В Киеве были найдены мертвыми бывшая заместитель генерального прокурора Ольга Колинько и ее дочь Ярослава.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседников в Национальной полиции и правоохранительных органах, "Украинская правда" и ZN.UA со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах

Прямая речь источника: "Тела женщин без признаков насильственной смерти, квартиры были закрыты изнутри, предварительно, умерли женщины в разное время - мать примерно два месяца назад, дочь примерно три недели назад. Тела переданы на СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу), в результате которой будут установлены причины смерти и приняты дальнейшие процессуальные решения".

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Детали: В полиции не сообщили имена погибших, однако источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что найденные тела принадлежат Ольге Колинько и ее дочери Ярославе.

Обновлено: Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах издания ZN.UA.

Издание пишет, что Ольгу Колинько нашли 10 января, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали дверь жилья. Их вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали.

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Известно, что 71-летняя Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, которая также принадлежала семье.

Источники УП также подтвердили факт смерти обеих женщин. Сейчас ожидаются результаты вскрытия, которые должны установить причины наступления смерти.

Справка: Ольга Колинько занимала должность заместителя генерального прокурора Украины дважды: в 1993 - 2000 гг. и в 2003 - 2005 гг. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.