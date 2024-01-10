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Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

Тетяна ОлійникСереда, 10 січня 2024, 20:45
Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина
Фото - ГУ ДСНС у Донецькій області

Російська армія вранці 10 січня завдала удару по одному із вугільнодобувних підприємств міста Мирноград на Донеччині, загинув чоловік.

Джерело: ГУ ДСНС у Донецькій області

Дослівно: "Ракета поцілила в триповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого відбулось часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи. За інформацією під завалами перебувала 1 особа.

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Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники 9 державного пожежно-рятувального загону з-під завалів вилучили тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)".

Деталі: Рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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