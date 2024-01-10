Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек
Среда, 10 января 2024, 20:45
Российская армия утром 10 января нанесла удар по одному из угольнодобывающих предприятий города Мирноград Донецкой области, погиб мужчина.
Источник: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Дословно: "Ракета попала в трехэтажное админздание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с 3 по 1 этажа. По информации под завалами находился 1 человек.
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В ходе аварийно-спасательных работ спасатели 9 государственного пожарно-спасательного отряда из-под завалов изъяли тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)".
Детали: Спасатели разобрали 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.