Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

Российская армия утром 10 января нанесла удар по одному из угольнодобывающих предприятий города Мирноград Донецкой области, погиб мужчина.

Источник: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Дословно: "Ракета попала в трехэтажное админздание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с 3 по 1 этажа. По информации под завалами находился 1 человек.

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В ходе аварийно-спасательных работ спасатели 9 государственного пожарно-спасательного отряда из-под завалов изъяли тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)".

Детали: Спасатели разобрали 85 тонн разрушенных строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.